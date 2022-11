Zucchero a Sanremo 2023? No, l’artista non ci sarà. Non sarà tra gli ospiti della kermesse canora e non è previsto neanche in gara. “Non mi vogliono”, risponde Zucchero con un pizzico di polemica nei confronti della direzione artista del Festival che nel 2023 potrebbe aprirsi in misura maggiore agli influencer, a partire da Chiara Ferragni.

Non è una novità ormai. L’influencer è stata tra i primi nomi confermati all’interno del nuovo team di Amadeus per Sanremo 2023. Sappiamo che “aprirà e chiuderà il Festival”, sarà quindi probabilmente ospite della prima e della serata finale ma il suo ruolo non è ancora chiaro. Potrebbe affiancare il direttore artistico alla guida della competizione, sostenuto già da Gianni Morandi per tutte le serate.

Al fianco di Amadeus, però, anche alcune donne. Il primo nome confermato è quello di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, influencer e moglie di Fedez.

Mentre si attendono i nomi dei Big di Sanremo 2023, emerge qualche polemica. L’ultima in ordine di tempo è quella sull’assenza di Zucchero a Sanremo 2023.

“Immagino che sarà una roba all’insegna degli influencer. Sarà il Festival degli influencer, tutto mirato a fare audience. Siccome io sono contro gli influencer mi lasciano a casa, ma non ci pensano neanche. Non mi vogliono, ma neanche in gara”, le parole del cantante nel presentare i suoi due eventi a Campovolo attesi per il prossimo anno.

Zucchero a Sanremo 2023 dunque non ci sarà, salvo inviti dell’ultimo minuto. L’artista ipotizza che la sua assenza possa essere legata all’apertura di Amadeus nei confronti delle nuove generazioni di talenti, molti dei quali spesso partono proprio da una intensa attività sui social che genera numerosi follower.Sarà davvero così? Lo scopriremo a dicembre, con l’annuncio dei Campioni di Sanremo 2023.