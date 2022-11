Con Travis Scott a Milano nel 2023 si arricchisce la line-up degli I-Days, il grande festival dell’Ippodromo SNAI che nelle scorse settimane ha comunicato i primi due headliner: il 22 giugno 2023 ci saranno i Florence + The Machine, mentre il 24 giugno sarà la volta di Paolo Nutini.

Per il momento dallo staff degli I-Days non arrivano conferme, ma sul profilo Spotify certificato del rapper è già presente la data ufficiale del calendario: il 30 giugno 2023 Travis Scott terrà il suo primo concerto in Italia come headliner di uno dei festival più apprezzati dello Stivale.

I biglietti per il concerto di Travis Scott a Milano saranno disponibili a breve. Il rapper ha da poco pubblicato l’ultimo singolo Down In Atlanta in collaborazione con Pharrell Williams e presto potrebbe annunciare il suo nuovo album di cui è già noto il titolo, Utopia, seguito ideale di Astroworld.

Lo staff degli I-Days ieri, venerdì 18 novembre, hanno pubblicato un’immagine della scorsa edizione del festival e hanno aggiunto: “Novità in arrivo? Ci sentiamo lunedì!”. Tra i commenti c’è chi prega per i Red Hot Chili Peppers, i Metallica, i Placebo, i Queens Of The Stone Age e addirittura i Blur.

I più attenti hanno intuito che lunedì arriverà la conferma sul concerto di Travis Scott a Milano e chiedono a gran voce di aprire le vendite dei biglietti. Su TicketOne per il momento non sono iniziate le vendite, ma dalle ricerche Google si viene indirizzati sulla pagina di Ticketmaster sulla quale, tuttavia, non sono ancora iniziate le prevendite.

Nel 2021 Travis Scott è stato al centro della tragedia dell’Astroworld Festival, quando il 5 novembre la calca ha cagionato la morte di 8 persone tra i 17 e i 24 anni, con altre 300 persone rimaste ferite.

Continua a leggere su optimagazine.com