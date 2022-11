Scoppia la polemica tra il popolo dei social per via della presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle dopo la morte della madre. Proprio nel pomeriggio di oggi la giornalista ha dato il triste annuncio sui social e in molti hanno temuto che questa sera non sarebbe presentata nel programma ma così non è stato, per la gioia dei fan.

In molti però hanno trovato l’ennesima scusa per attaccare Selvaggia Lucarelli rea di non aver vissuto e affrontato il suo lutto tra le lacrime magari lontano da uno studio televisivo. Sui social il dibattito è molto accesso e le opinioni sono contrastanti specie perché la stessa padrona di casa, Milly Carlucci, all’epoca della morte della madre, non si è tirata indietro continuando ad andare in onda.

Come se il lutto di Selvaggia Lucarelli non bastasse, Milly Carlucci ha annunciato che Fabio Canino sarà assente nella puntata di oggi perché risultato positivo al Covid. Il giudice emetterà i propri giudizi in collegamento dalla propria abitazione attraverso un monitor posizionato al suo posto. Ciliegina sulla torta è il caso Enrico Montesano. Milly Carlucci ha confermato che l’attore è fuori dal programma e che non ci sarà spazio ad un ripescaggio in barba a quanto si è era detto nei giorni scorsi.

Il primo monitor che suda.

Ce l’ha solo Milly#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SgrECe8NFe — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 19, 2022

Alla presenza della sua insegnante, Alessandra Tripoli, la padrona di casa ha confermato la squalifica dicendosi dispiaciuta di non averlo in pista e, a sua volta, dicendosi convinta che lo stesso sentimento sia quello di Montesano dispiaciuto per quanto è accaduto.