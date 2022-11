Quentin Tarantino potrebbe dirigere una serie limitata, che segnerebbe il suo debutto sul piccolo schermo. A lanciare la notizia è IndieWire, riportata poi dalle maggiori testate americane.

Tarantino si metterà dietro la macchina da presa per un progetto di otto episodi, anche se non ci è ancora dato sapere su cosa verterà. La serie limitata sarà poi presentata in anteprima all’inizio del 2023.

Il regista di Django Unchained non è nuovo alla televisione. Di recente ha collaborato con Netflix per distribuire il film del 2015 The Hateful Eight in episodi. In precedenza, è stato accreditato per gli episodi di Dal Tramonto All’Alba: La Serie, basati sul suo film con Robert Rodriguez. Ha anche scritto e diretto due episodi di CSI: Crime Scene Investigation nel 2005, e ha diretto un episodio di E.R. nel 1995, oltre a interpretare un personaggio in due episodi di Alias.

Lo sceneggiatore e regista di C’era una volta a Hollywood ha rivelato che il suo decimo film sarà anche l’ultimo. Un progetto del tutto originale, anche se a lungo si è discusso su un possibile Kill Bill 3, che al momento non è incluso nei suoi piani. Tuttavia, prima di dirigere un lungometraggio, Quentin Tarantino vorrebbe dedicarsi alla tv.

Tarantino ha un accordo con la HarperCollins, con cui si è impegnato a pubblicare due libri. Il primo è una raccolta di saggi ispirato a Pauline Kael intitolato “Cinema Speculation”.

“Sento che questo è il momento per il terzo atto [della mia vita] di appoggiarmi un po’ di più alla letteratura, il che andrebbe bene come nuovo padre, come nuovo marito”, ha detto Tarantino nel 2020 . “Non prenderei la mia famiglia e non la porterei in Germania o in Sri Lanka o dovunque si svolga la prossima storia. Vorrei essere una persona un po’ più casalinga e diventare un po’ più un uomo di lettere”.

