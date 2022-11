Nelle ultime settimane si sta parlando di un dispositivo, recentemente registrato da Motorola presso la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, che sarà il prossimo smartphone Android di fascia alta dell’azienda alata grazie alla sua velocità di ricarica rapida da ben 125W: il device in questione è il nuovo flagship Motorola Edge 40 Pro. Qualche giorno fa, Qualcomm ha tolto i veli al nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Gen. 2 a 4nm, che andrà ad alimentare le prossime ammiraglie Android in uscita nel 2023.

Ulteriori prove relative al lancio del nuovo Motorola Edge 40 Pro pare siano appena emerse sul portale FCC. Il nuovo flagship del produttore statunitense è un dispositivo mobile cui numero di modello è XT2301-4. La sua nuova scheda rivela che supporta connettività 5G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi fino a 6E e un supporto di ricarica rapida via cavo da 125W. Il device possiede, inoltre, anche la ricarica wireless e wireless inversa, tra l’altro già presenti a bordo di Edge 30 Pro. Come già detto ad inizio articolo il device sarà alimentato dal potente SoC Snapdragon 8 Gen. 2 a 4nmdi Qualcomm affiancato da 12 o 16GB di memoria RAM tipo LPDDR5X e memorie UFS interne super veloci e capienti.

Quanto al comparto fotografico, troveremo sul retro tre sensori, di cui due da 50MP e un teleobiettivo da 12MP. Il display OLED curvo sarà da 6,7 o 6,8 pollici con una risoluzione FHD+ oppure QHD, dotato di frequenza di aggiornamento da ben 165Hz e punch-hole per la selfie-cam. Inoltre, il Motorola Edge 40 Pro dovrebbe essere disponibile in due versioni: una con una SIM singola, e una dualSIM (tra cui SIM fisica e supporto e-SIM). Quanto all’uscita sul mercato, per adesso non si sa ancora quando sarà lanciato il nuovo flagship, ma non dovremmo aspettare tanto tempo dato che il dispositivo ha già ottenuto varie certificazioni. Resteremo aggiornati per maggiori dettagli in merito.

