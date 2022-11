Il Mondo è Nostro di Tiziano Ferro è l’album più venduto della settimana in Italia. Il nuovo disco dell’artista debutta direttamente al primo posto della classifica album FIMI-GFK, ha inoltre totalizzato più di 3 milioni di stream in una settimana ed è il disco più ascoltato su Amazon Music Unlimited e iTunes.

Anticipato dal singolo La Vita Splendida, l’album è stato affiancato dal singolo La Prima Festa Del Papà, in radio nello stesso giorno del rilascio di Il Mondo è Nostro. Per la prima volta Tiziano Ferro parla della sua paternità all’interno di una canzone e mette in musica le emozioni che ha vissuto nel realizzare di essere diventato padre di due splendidi bambini – Magherita ed Andres – con suo marito Victor.

Il brano è accompagnato da un commovente video, ed è la più alta nuova entrata della settimana su Earone, dove si è posizionato alla n.15 delle canzoni più trasmesse in radio in Italia e fa parte del nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro, composto da 13 tracce prodotte da Tiziano stesso e da Marco Sonzini.

Il Mondo è Nostro arriva dopo 20 anni di carriera per Ferro, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 200 canzoni pubblicate in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese). Verrà presentato dal vivo nel 2023 con una tournée negli stadi precedentemente attesa per il 2020 e rimandata prima per il Covid-19 poi per la nuova fase della sua vita e l’arrivo dei bimbi.

Il prossimo anno sarà quello che vedrà Tiziano Ferro nuovamente dal vivo, sul palco dei principali stadi della penisola. I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

Tiziano Ferro – tour stadi 2023

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil (recupero del 30 maggio 2020, 6 giugno 2021)

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico (recupero dell’11 giugno 2020, 22 giugno 2021)

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero del 5 giugno 2020, 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero del 6 giugno 2020, 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero dell’8 giugno 2020, 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi (recupero del 17 giugno 2020, 9 giugno 2021)

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 15 luglio 2020, 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (recupero del 24 giugno 2020, 26 giugno 2021)

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola (recupero del 3 luglio 2020, 29 giugno 2021)

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (recupero del 27 giugno 2020 presso lo Stadio San Filippo, 3 luglio 2021 presso lo Stadio Cibali di Catania)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero (recupero del 20 giugno 2020, 6 luglio 2021)

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia (recupero del 7 luglio 2020, 12 giugno 2021) – Spostato allo Stadio Dall’Ara di Bologna

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo (recupero del 14 giugno 2020, 14 luglio 2021)

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

La data in programma a Cagliari (Fiera), in programma l’11 luglio 2020 e successivamente posticipata al 18 luglio 2021, non potrà essere recuperata.