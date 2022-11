A 89 anni è morto Nico Fidenco. La notizia è stata riportata dall’Adnkronos su conferma della moglie Annamaria e della figlia Guendalina. Il cantante e compositore si è spento a Roma durante la notte.

Come è morto Nico Fidenco

Per il momento le circostanze che hanno portato alla morte di Nico Fidenco non sono state rese note. La notizia della scomparsa del cantautore è arrivata anche al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha pubblicato una nota di cordoglio per l’artista riportata da RaiNews:

“Apprendo con dolore della morte di Nico Fidenco, importante cantautore e compositore di colonne sonore famosissime e canzoni indimenticabili come ‘Legata a un granello di sabbia’. Il mondo della cultura si stringe con affetto alla famiglia e dà il suo addio a un grande artista italiano”.

Sangiuliano, infatti, cita due momenti determinanti per la carriera di Nico Fidenco: Legata A Un Granello Di Sabbia è a tutti gli effetti il primo tormentone estivo italiano; l’altro momento è legato alle colonne sonore. Fidenco, ancor prima del suo tormentone, nel 1960 pubblicò il singolo What A Sky/Su Nel Cielo per la colonna sonora del film I Delfini di Francesco Maselli.

Dai tormentoni al cinema

Nato Domenico Colarossi a Roma nel 1933, Nico Fidenco entrò nel mondo della musica nel 1960 quando fu introdotto come cantautore nella RCA da parte di Franco Migliacci.

Dopo What A Sky/Su Nel Cielo il successo continuò con Legata A Un Granello Di Sabbia, un brano scritto insieme a Gianni Marchetti e proposto per il Festival di Sanremo 1961 ma scartato dalla commissione. La canzone fu dunque rilanciata durante la stagione estiva e divenne un vero e proprio tormentone, il primo della storia della canzone italiana.

Dopo l’ultimo album pop La Mia Estate Con Cinzia pubblicato nel 1970, Nico Fidenco si dedicò alla composizione di colonne sonore per il cinema e collaborò in alcuni film tra il genere erotico e l’horror, come Emanuelle Nera di Albert Thomas e Zombi Holocaust di Marino Girolami.

