Come potrebbe essere il prossimo iPhone SE (2024)? A riguardo è stata fornita qualche indicazione dall’analista di DSCC, Ross Young. Il design dovrebbe essere quello di iPhone XR, anche se con schermo OLED. La società californiana sta facendo di tutto per accrescere l’appeal del futuro melafonino low-cost, soprattutto dopo il mezzo passo falso con iPhone SE (2023), che non ha riscosso il successo sperato, contrariamente alle precedenti aspettative.

Niente più Touch ID integrato nel tasto centrale in stile iPhone 8: le cose cambieranno con il prossimo iPhone SE (2024), che, come detto sopra, dovrebbe adottare un pannello di tipo OLED, proprio come quello montato a bordo di iPhone 12, 13 e 14, anche se con il form-factor di iPhone XR. Tutti voi ricorderete iPhone X, il primo device di casa Apple a disporre di un pannello OLED: fu questo il modello che diede il via alla questione, visto che dal 2020 in poi tutti i device della mela morsicata, fatta eccezione per gli iPhone SE dotati di schermo LCD. Il pannello AMOLED è sicuramente più costoso, ma permetterà ad iPhone SE (2024) di porsi ad un livello qualitativamente superiore. Inutile dirvi che la cosa, se andasse in porto, comporterebbe un leggero aumento del prezzo finale per gli utenti che vorranno acquistarlo, anche se speriamo si manterrà comunque accettabile (non avrebbe senso altrimenti proporre un dispositivo economico se costasse una cifra troppo importante).

Non sappiamo ancora dirvi quando esattamente farà il proprio debutto questo prossimo melafonino low-cost, che, in ogni caso, non dovrebbe esordire prima della metà del 2024. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

