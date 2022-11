Occorre smentire con forza tutte le voci su Marco Baldini morto e forse ludopatico. Questo il presupposto migliore per affrontare al meglio la fake news del giorno, dopo l’intervista rilasciata dallo speaker radiofonico che ha creato non poche polemiche attorno alla sua condotta nel privato. Non è un caso che non parlavamo di lui, da un punto di vista prettamente professionale, dal lontano 2014. Nelle ultime ore, più in particolare, il diretto interessato ha deciso di rilasciare un’intervista con la quale ha provato a prescisare alcuni concetti utili per tutti.

Tutte le precisazioni del caso su Marco Baldini morto: fake news, a suo dire, anche sull’essere ludopatico

Sostanzialmente, occorrono risposte secche per tutti coloro che stanno alimentando voci su Marco Baldini morto. Già, perché quella che sta circolando anche oggi 19 novembre è in tutto e per tutto una fake news. Anzi, a dirla tutta e riprendendo anche le sue parole potrebbe essere una bufala anche anche la storia secondo cui sarebbe ludopatico. Come stanno realmente le cose? L’uomo ha detto di aver inventato la storia della dipendenza dal gioco, in modo da uscire dalla brutta storia nella quale si era cacciato alcuni anni fa.

Ha investito una grossa somma di denaro in ambito immobiliare. Successivamente quelle persone sono state arrestate, con l’accusa di aver riciclato denaro della criminalità organizzata. Per evitare di essere ricondotto a queste persone, ha dovuto inventare la storia dei soldi persi al gioco, limitando i danni. Ecco perché abbiamo aperto il nostro pezzo di oggi con la smentita sulla sua dipartita e, riprendendo quanto dichiarato da lui stesso, l’assunto secondo cui sarebbe ludopatico.

Chi di dovere andrà a verificare queste dichiarazioni, ma nel frattempo posso ribadire con forza che le indiscrezioni su Marco Baldini morto siano assolutamente false, visto che gode di ottima salute.

Continua a leggere su optimagazine.com