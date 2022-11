Come sta Umberto Tozzi? Oggi bene ma ha trascorso un momento davvero complicato, in seguito alla scoperta di un tumore alla vescica. Ne parla in un’intervista con il Corriere della Sera e spiega di aver avuto paura di dover rinunciare a tutto ciò che di importante ha in questa vita, musica in primis.

I timori di Tozzi erano infatti legati all’eventualità dell’impossibilità di salire nuovamente sul palco per esibirsi dal vivo. Da musicista e cantautore, l’idea di dover rinunciare alle esibizioni live lo faceva stare molto male.

“Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. E poi, durante la chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare”, le parole di Umberto Tozzi al Corriere della Sera. Ora sta bene ma si è trovato ad affrontare un periodo davvero complicato, nel corso del quale sono venute meno le sue certezze.

“È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito”, aggiunge. “Ho avuto paura di non poter più salire su un palco”.

Come sta Umberto Tozzi oggi? Bene. Il peggio è passato, può gettarsi alle spalle la lotta contro la malattia e godersi un po’ di meritato riposo per rimettersi completamente al più presto e tornare alle sue attività lavorative.

“Queste cose qui ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire su un palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale. Non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te, il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro”, ha dichiarato.

