The White Lotus rinnovato per la terza stagione. Lo show antologico di HBO, attualmente in onda in Italia su Sky Atlantic, è stato confermato per un altro ciclo di episodi.

Stando ai primi dettagli, la terza stagione introdurrà un nuovo cast in una nuova location, anche se ulteriori dettagli, inclusa la possibilità che Jennifer Coolidge torni di nuovo nei panni di Tanya McQuoid, rimangono ancora top secret.

“Non c’è posto in cui preferirei lavorare se non HBO. E non ci sono persone con cui preferirei collaborare se non Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner e il loro incredibile team”, afferma il creatore della serie Mike White in una dichiarazione stampa. “Mi sento così fortunato ad avere di nuovo questa opportunità e sono entusiasta di riunirmi con i miei collaboratori incredibilmente talentuosi in The White Lotus”.

Francesca Orsi, a capo della sezione serie drama di HBO, ha aggiunto: “Riflettendo sull’umile origine di The White Lotus, nata come una produzione pandemica fine a se stessa, è impossibile non rimanere sbalorditi dal modo in cui Mike ha orchestrato uno degli spettacoli più vivaci e acclamati dalla critica”, afferma. “Eppure, ha continuato a raggiungere nuove vette solo nella seconda stagione, che è l’ultima testimonianza della visione cruda e impareggiabile di Mike. Il suo coraggio di esplorare le acque inesplorate della psiche umana, unito al suo caratteristico umorismo irriverente e al vivace stile di regia, ci fa sognare di soggiornare nel resort che abbiamo conosciuto. Non potremmo essere più entusiasti di avere la possibilità di collaborare a una terza stagione insieme”.

The White Lotus rinnovato, ma la seconda stagione è ancora in onda. I nuovi episodi della serie tv sono in programmazione in Italia dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in prima serata.

