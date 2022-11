Sembra sia già tempo di sviluppo software per il Samsung Galaxy S23, nonostante manchino circa tre mesi all’uscita ufficiale della serie sul mercato. Dopo aver trattato questioni inerenti la sua scheda tecnica, come abbiamo osservato tramite l’ultimo articolo a tema apparso sul nostro magazine, oggi 18 novembre occorre fare un passo in più e focalizzarsi sul primo aggiornamento che potrebbe mettere piede qui da noi. A meno che non si tratti della patch con la quale il produttore coreano intende lanciare i dispositivi di questa famiglia nei vari continenti.

Informazioni preliminari a proposito dello sviluppo per il primo aggiornamento dedicato al Samsung Galaxy S23

Quali sono fino a questo momento le informazioni trapelate a proposito dello sviluppo per il primo aggiornamento focalizzato sul Samsung Galaxy S23? Secondo quanto riportato da SamMobile, la serie in arrivo sulla scena tra gennaio e febbraio 2023 dovrebbe eseguire una nuova versione di One UI anziché 5.0. Insomma, tutti gli indizi ci portano verso One UI 5.1, anche se allo stato attuale diventa complicato prevedere quelli che saranno i punti di forza del pacchetto software in questione.

Prevedere gli scenari sotto questo punto di vista non è così impossibile, in quanto il Samsung Galaxy S23 per forza di cose potrà contare su alcune funzionalità software esclusive al momento del lancio, anche qui in Italia. Come sempre avviene in queste circostanze, la maggior parte dei plus in questione dovrebbe essere resa disponibile anche per i vecchi modelli di punta Galaxy S una volta ottenuto il futuro aggiornamento del firmware One UI 5.1.

Più complicato prevedere tempistiche in un contesto del genere, ma la strategia aziendale è ormai chiara e a breve ci saranno i primi riscontri più specifici a proposito della patch con la quale i vari Samsung Galaxy S23 raggiungeranno gli scaffali qui da noi.