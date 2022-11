I Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile di Android 13 in Corea del Sud nella giornata di ieri. Dopo aver rilasciato il quinto aggiornamento beta di One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 la scorsa settimana, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 per il precedente Samsung Galaxy Z Fold 3, ma l’aggiornamento è attualmente limitato ai beta tester.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la versione stabile di Android 13 per il Samsung Galaxy Z Fold 3 viene fornito con la versione firmware F926BXXU2DVK3. Questo upgrade è stato rilasciato in India mentre altri Paesi potrebbero riceverlo già nei prossimi giorni. I beta tester di One UI 5.0 stanno ricevendo un aggiornamento da 307,56MB, altri utenti del Samsung Galaxy Z Fold 3 riceveranno un aggiornamento grande di circa 2GB in termini di dimensioni di download. Il nuovo aggiornamento porta sul pieghevole anche l’ultima patch di sicurezza di novembre 2022.

Se avete un Samsung Galaxy Z Fold 3 importato dal territorio indiano e registrato al programma di beta testing della One UI 5.0, ora potete scaricare l’aggiornamento stabile tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ci aspettiamo che l’aggiornamento stabile venga rilasciato a tutti gli utenti del Samsung Galaxy Z Fold 3 a partire dalla prossima settimana. Il produttore asiatico ha affermato settimane fa che rilascerà l’aggiornamento stabile di Android 13 su tutti i suoi smartphone di fascia alta e sulla maggior parte dei dispositivi di fascia media più recenti entro la fine del 2022: speriamo che riesca a mantenere la parola data facendo felici la maggior parte degli utenti che hanno fatto affidamento sull’azienda sudcoreana.

