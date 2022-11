SWAT 5 si ferma anche questa settimana. Dopo lo stop dell’11 novembre, la serie tv action non andrà in onda neanche questo venerdì, 18 novembre. Al suo posto ci sarà ancora il tennis protagonista con le ATP Finals 2022-Tsitsipas – Rublev (Singolare. Round Robin Sessione serale).

SWAT 5 dà appuntamento al pubblico venerdì 25 novembre, sempre con due nuovi episodi in prima serata. Ecco le anticipazioni.

Gli episodi di SWAT 5 che vedremo saranno il 5×15 e il 5×16. Nel primo, intitolato Affari sporchi, quando i dipendenti dell’ospedale vengono presi di mira da un uomo armato, la squadra corre alla ricerca di un padre in lutto al cui figlio è stato negato un trapianto di rene. Nel secondo, dal titolo Complotto, quando il filmato della bodycam lasciato in una stazione di notizie locale sembra mostrare che spara a due agenti di polizia, Hondo è costretto a scappare mentre la squadra cerca di riabilitare il suo nome.

SWAT 5 vede ancora al centro della trama le vicende dell’ex Marine Daniel ‘Hondo’ Harrelson, interpretato dall’ex volto di Criminal Minds Shemar Moore, a capo dell’unità d’élite destinata ad operazioni ad alto rischio. La quinta stagione riparte dal soggiorno del protagonista in Messico.

La quinta stagione continuerà ad andare in onda su Rai2 con due episodi ogni venerdì, salvo cambi di programma.

SWAT 5 è composta da 22 episodi, che CBS ha trasmesso lungo l’arco della scorsa stagione televisiva. In Italia, la serie tv va in onda su Rai2. Ciascun episodio, dopo la messa in onda, sarà disponibile sulla piattaforma Raiplay per una settimana. SWAT 5 è la stagione più recente del procedurale ma non è l’ultima: la serie è stata rinnovata per un sesto ciclo di episodi, dopo aver rischiato la cancellazione.

