Ci sono conferme sul fatto che sarebbero in corso rallentamenti con webmail Register, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 18 novembre. Diverse testimonianze degli utenti, infatti, evidenziano disagi diffusi nel tentativo di accedere alla propria casella di posta elettronica. Non siamo certo ai livelli del disservizio di Aruba, che abbiamo avuto modo di trattare sul nostro magazine poco meno di un mese fa, ma è chiaro che la questione debba essere monitorata, anche perché in tanti utilizzano questo strumento anche per questioni lavorative.

Confermati i rallentamenti in corso con webmail Register: ora abbiamo anche dei riscontri ufficiali

Alcuni utenti denunciano semplici rallentamenti con la webmail Register, mentre altri evidenziano criticità che appaiono più complesse: “Il mio portale è giù e mi state creando dei danni, i dns non sono propagati, e i clienti e utenti non possono navigare, altro che rallentamenti“. Insomma, la situazione va seguita con grande attenzione e, per fortuna, poco fa è arrivata la prima risposta ufficiale da parte dello staff. Ora abbiamo la certezza che i tecnici siano al lavoro per ripristinare il servizio erogato, stando al feedback che trovate qui di seguito:

“Buongiorno vi è un rallentamento generalizzato che è in corso di risoluzione a breve tutto tornerà al normale funzionamento. https://status.register.it/ BUona giornata e buon lavoro“.

All’interno della pagina in cui troviamo gli aggiornamenti sul disservizio riscontato con la webmail Register, al momento della pubblicazione del nostro articolo troviamo il seguente messaggio: “Oggi è stata implementata una correzione e stiamo monitorando i risultati”. Insomma, situazione in costante aggiornamento e da valutare con grande attenzione, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere per il pubblico interessato, sperando che il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile. A voi come stanno andando le cose?