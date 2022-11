Le modalità del Black Friday Apple ufficiale sono state appena rese note. Chi è un grande fan di melafonini e di altri prodotti dell’azienda di Cupertino deve sapere che dovrà ancora attendere qualche giorno prima del via alle promozioni. Queste ultime non si presenteranno come dei veri e propri sconti immediati ma in una modalità già in uso in passato.

La prima cosa da specificare è quando inizia il Black Friday Apple per questo 2022. Non ci sarà alcuna anticipazione, anzi l’iniziativa di vendita avrà il via proprio il giorno prestabilito per il fatidico venerdì nero. Dunque bisognerà sintonizzarsi tutti sul sito Apple non prima del giorno 25 novembre. Almeno le promozioni non si esauriranno poi con la giornata di venerdì prossimo appunto, ma continueranno per tutto il weekend e poi ancora fino al lunedì 28 novembre. Insomma, la finestra temporale di cui approfittare durerà circa 4 giorni.

Le promozioni previste

Come già detto e anche come accaduto in passato, il Black Friday Apple 2022 non prevede sconti ma il regalo di specifici tagli di gift card all’acquisto di prodotti sullo store ufficiale di Cupertino. Tutte le combinazioni possibili sono presenti nell’elenco di seguito riportato.

Con l’acquisto di un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 o iPhone SE si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro;

si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro; con l’acquisto di un Apple Watch SE si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro;

si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro; con l’acquisto di un iPad Air, iPad o iPad Mini si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro;

si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro; con l’acquisto di un MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini o iMac si otterrà un’Apple Gift Card da 250 euro;

si otterrà un’Apple Gift Card da 250 euro; con l’acquista di Magic Keyboard per iPad Pro o iPad Air,di Smart Keyboard Folio, di una Apple Pencil (seconda generazione) o di un alimentatore duo MagSafe si otterrà un’Apple Gift Card da 50 euro;

infine con l’acquisto di Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, o Beats Flex si otterrà una Apple Gift Card fino a 50 euro.

Chiarite tutte le condizioni per ottenere una Apple Gift Card in omaggio nel corso del prossimo Black Friday Apple, va infine precisato che durante tutto il periodo promozionale sarà sempre valida la procedura della permuta di un vecchio dispositivo per ottenere anche un ingente sconto sull’acquisto del nuovo. Le specifiche condizioni differiscono di caso in caso, in base al modello dato indietro e alle sue condizioni.

Continua a leggere su optimagazine.com