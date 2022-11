Arriva in anticipo il Black Friday di Sony, per quanto concerne l’offerta riguardante il PlayStation Plus. Mi riferisco all’abbonamento che avrà durata per ben dodici mesi, visto che le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato un seguito e da oggi 18 novembre consentono al pubblico interessato di procedere con un apprezzabile risparmio. Nei mesi scorsi ci siamo soffermati sull’argomento soprattutto in termini di novità concepite per il 2022 all’interno di questo servizio, con funzioni aggiuntive e vantaggi esclusivi per chi decide di procedere con la sottoscrizione. Ora, però, tocca fare uno step in più rispetto all’articolo in questione.

Primi riscontri concreti sull’abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi con il Black Friday di Sony

Come si nota attraverso l’apposita pagina messa bene in evidenza da Sony in queste ore, attivare o rinnovare l’abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi con il Black Friday potrebbe essere effettivamente una buona idea. Già, perché solo coloro che decideranno di acquistare il codice valido per un anno intero, potranno usufruire di uno sconto pari al 25%. Al posto del prezzo di listino pari a 60 euro, tutti potranno completare l’ordine con un esborso di 45 euro, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento.

La buona notizia è che l’offerta sarà valida fino al 28 novembre e non trattandosi di un bene “fisico”, non dovremmo incontrare particolari problemi in termini di scorte disponibili. Un altro aspetto relativo all’abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi con il Black Friday 2022, poi, consiste nel fatto che non sarete costretti ad attivarlo subito, visto che il regolamento dell’offerta non indica scadenze precise sotto questo punto di vista.

Insomma, ci sono diverse buone ragioni per sfruttare da subito l’offerta da questo venerdì focalizzata sull’abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi con il Black Friday 2022 di Sony.