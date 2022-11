Gli Xiaomi 13 verranno presto lanciati in Cina per poi arrivare, più tardi, anche sul mercato europeo. I prossimi top di gamma del produttore cinese dovrebbero essere spinti dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm. C’è anche da dire che i flagship potrebbero anche saltare la denominazione ’13’ e passare direttamente agli Xiaomi 14.

Il lancio degli Xiaomi 13 è previsto per il prossimo dicembre in Cina (in Europa agli inizio del 2023); sul portale dell’ente ‘3C’ sono state pescate alcune le caratteristiche tecniche di un modello identificato con la sigla ‘2211133C’), probabilmente da identificarsi con la versione standard. Il device dovrebbe avere un massimo di 12GB di RAM, il processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm con frequenza di 3.2GHz, la MIUI 14 con Android 13. La fotocamera posteriore, di forma quadrata, disporrà di un sensore principale da 50MP. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale da 6.2 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Lo Xiaomi 13 Pro dovrebbe includere il supporto alla ricarica rapida a 120W, alla ricarica wireless a 50W ed alla ricarica wireless inversa a 10W. Non ci sono ancora conferme a testimonianza di quanto ipotizzato, anche se presto dovremmo saperne di più. Che si chiami Xiaomi 13 o Xiaomi 14, la sostanza delle cose non cambierà: stiamo parlando di un gran bel dispositivo, che saprà lasciare il segno fin dal giorno in cui verrà lanciato (non c’è da aspettare ancora tempo ancora, state tranquilli). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com