Stando a quanto riferito dal noto leaker Digital Chat Station, Oppo si è messo a lavoro ad un successore del suo Oppo Pad con a bordo un chipset MediaTek Dimensity 9000, che l’azienda ha annunciato lo scorso anno, ed uno schermo cui risoluzione è di 2800×2000 pixel. Un’ulteriore voce giunta dal tipster cinese suggerisce che il tablet di punta arriverà presto sul mercato. L’Oppo Pad di quest’anno ha montato un SoC Snapdragon 870 insieme a un LCD IPS di circa 11 pollici con risoluzione 1600 x 2560 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo include anche quattro altoparlanti, una batteria da 8360mAh con ricarica da 33W e fino a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Resta da vedere quali altri aggiornamenti seguiranno a bordo del prossimo Pad di nuova generazione.

Andiamo a dare un’occhiata all’offerta di oggi del nuovo Oppo Pad: il produttore cinese, attualmente, dispone di due tablet messi a disposizione sul mercato, ossia: Oppo Pad (disponibile solamente in Cina) e Oppo Pad Air (presente sul mercato internazionale, compresa l’Italia). Quest’ultimo ha visto il suo debutto in Cina lo scorso mese di maggio, mentre ad agosto in Italia. Vediamo di seguito il confronto delle specifiche tecniche tra Oppo Pad e Oppo Pad Air. Display: Oppo Pad, LCD 10,95 pollici con QHD+ e refresh rate a 120H; Pad Air, LCD 10,36 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel.

Per quanto riguarda il processore, l’Oppo Pad include il Qualcomm Snapdragon 870, mentre l’Oppo Pad Air il Qualcomm Snapdragon 680. Le configurazioni di memoria sono le seguenti: Oppo Pad, 6/8GB di RAM, 128/256GB interna, OppoPad Air con 4GB di RAM e 64/128GB di storage interno. Per quanto riguarda il lato batteria, Oppo Pad presenta un’unità energetica da 8360mAh e ricarica rapida a 33W, Oppo Pad Air una da 7100mAh con ricarica rapida a18W. Lato fotocamere, il primo avrà un sensore anteriore da 8MP e posteriore da 13MP, mentre il secondo un’anteriore da 5MP ed una posteriore da 8MP. Dal punto di vista della connettività, Oppo Pad integra Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, Oppo Pad Air Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1.

