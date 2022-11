I Ricchi e Poveri ballerini per una notte a Ballando con le Stelle sabato sera. Questa è la prima anticipazioni della prossima puntata del programma di Milly Carlucci che andrà in onda dopo la bufera Enrico Montesano reo di aver indossato una maglietta della Decima Mas e per questo espulso. Lo show di Rai1 proseguirà nonostante tutto e porterà i Ricchi e Poveri in pista come ballerini per una notte. Nella puntata di sabato 19 novembre quindi, alla conquista del tesoretto, andranno Angela Brambati e Angelo Sotgiu, attuale formazione del gruppo, nel ricordo di Franco Gatti, membro storico del gruppo morto poche settimane fa.

Lo storico membro dei Ricchi e Poveri, si è spento a Genova, a 80 anni, ma da diversi anni si era allontanato dal gruppo a seguito della morte di suo figlio Alessio. Da quel momento anche le apparizioni e le esibizioni con gli altri membri del gruppo diventarono sempre meno tant’è che il vero evento di questi ultimo periodo è stata la reunion del quartetto nl 2020 sul palco dell’Ariston ad opera di Amadeus.

I Ricchi e Poveri saranno quindi ballerini per una notte a Ballando con le stelle in coppia ricordando il collega Franco Gatti e cantando i loro successi. Angela Brambati e Angelo Sotgiu non saranno i soli a salire sul palco sabato sera visto che si parla anche dell’arrivo di Bobby Solo.

Sullo sfondo rimarrà sempre la gara dei vip ancora in gioco ma, soprattutto, la polemica legata a Enrico Montesano che spera di tornare dopo una prima puntata di ‘punizione’ convinto di non aver fatto niente di così grave da essere trattato in questo modo. Toccherà a Milly Carlucci sabato tenere ben strette le redini di una puntata complicata.