L’Amazon Black Friday 2022 è appena iniziato oggi 18 novembre ma regala già un’occasione d’oro agli amanti dei libri e dei contenuti sonori (come anche podcast) su Audible. In realtà, quella in partenza in queste ore è una promozione davvero molto simile a quella di scena un anno fa. sempre al via della stagione delle vendite scontate. Meglio dunque comprendere quali siano le condizioni della promozione per decidere poi se approfittarne, anche subuto.

Di solito, per Amazon Audible è possibile usufruire di un solo mese di prova gratuita del servizio. Terminato questo primo step, ecco che si passa all’abbonamento vero e proprio, del costo di 9,99 euro al mese. Grazie all’attuale Amazon Black Friday, ecco che lo stesso servizio Audible, senza alcuna limitazione, non comporterà alcuna spesa per ben tre mesi. Sarannolunghi 90 giorni nei quali sarà possibile beneficiare di ogni risorsa disponibile sulla piattaforma tra libri attuali e grandi classici, passando per i podcast di informazione, intrattenimento, politica e molto altro ancora.

Dopo il lunghissimo periodo di prova del tutto gratuito, la spesa mensile per il piano Amazon Audible sarà pari a 9,99 euro. L’aspetto del tutto positivo dell’attuale promozione è che in qualsiasi momento si potrà decidere se annullare la propria sottoscrizione. In pratica, anche i nuovi abbonati saranno liberi di usufruire solo del periodo gratuito del servizio e di non procedere neanche al primo pagamento, se proprio i contenuti e tutta la piattaforma non saranno ritenuti all’altezza del costo proposto.

L’Amazon Black Friday si contraddistingue dunque già per questa prima interessante offerta. Sarà possibile sottoscriverla seguendo le poche e semplici indicazioni presenti sulla pagina di servizio da oggi 18 novembre e fino al prossimo 28 novembre. C’è tempo 10 giorni per procedere ma forse sarebbe il caso di non attendere oltre ed iniziare subito ad approfittare dei numerosi contenuti offerti.

