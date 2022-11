Il Black Friday 2022 sta realmente arrivando: ormai le offerte stanno aumentando di ora in ora, non c’è bisogno nemmeno di dirlo. Quest’oggi 18 novembre vogliamo segnalarvene una diversa dal solito, che vi consentirà, risultando idonei, di applicare uno sconto di 15 euro ai vostri prossimi acquisti. L’iniziativa promozionale si propone di valorizzare l’utilizzo di Amazon Photos, ovvero il servizio di conservazione delle immagini proprietario.

Avete tempo fino alle 23.59 del 30 novembre per fare vostra l’offerta, che si applicherà solo ai clienti Amazon Prime idonei che, per la prima volta, caricheranno almeno una foto attraverso l’applicazione Amazon Photos nel corso del periodo di promozione (cliccate su questa pagina per sapere se siete idonei all’iniziativa promozionale). L’offerta non è riservata ai clienti Prime che, nel corso del periodo di promozione, stanno beneficiando della prova gratuita del servizio, così come a chi in passato ha già utilizzato Amazon Photos ed ai clienti Amazon Prime Business. Appena aderirete alla promozione, riceverete un’email di conferma da parte di Amazon in relazione all’accredito sul vostro account del buono di 15 euro. Potrete utilizzare il voucher entro le 23.59 del 15 dicembre 2022 per l’acquisto di articoli venduti e spediti dall’e-commerce, tranne che per digital content, libri, buoni regalo, alcolici oppure prodotti per bimbi e neonati, a fronte di una spesa minima di 40 euro.

Non sarà consentito trasferire l’offerta, convertirla in denaro, per quei clienti il cui metodo di pagamento abbia un indirizzo di fatturazione al di fuori del territorio italiano e non è cumulabile con altre offerte destinate agli stessi prodotti. Il Black Friday 2022 si fa sempre più interessante: adesso è davvero arrivato il momento di spendere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

