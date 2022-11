In occasione dell’anticipo dell’attesissimo evento Black Friday, su Amazon vi è un incredibile sconto del 50% che riguarda Echo Auto, ossia il famoso sistema che trasforma in modo intelligente ogni tipologia di vettura, anche quella più datata. Ebbene, questo straordinario altoparlante per auto, il numero uno più venduto, lo potete acquistare sull’e-commerce all’imperdibile prezzo di 29,99 euro (invece di 59,99 euro di listino). Per il prodotto sono previste due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di Amazon da 6 al mese ognuna. La consegna è garantita prima di Natale e, se siete clienti Prime, è gratuita e senza costi aggiuntivi. Per coloro che ancora non conoscono il dispositivo, ecco a seguire le sue principali caratteristiche e funzionalità.

Echo Auto è un apparecchio smart che si connette all’app Alexa sul vostro smartphone e riproduce contenuti dagli altoparlanti della vostra auto dall’ingresso AUX oppure connettendosi al Bluetooth del telefono. Da sottolineare: la confezione include un supporto per bocchetta d’aerazione. Grazie agli otto microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, il dispositivo è in grado di ascoltarvi malgrado la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore. Inoltre, potete controllare Echo Auto direttamente dall’app Alexa e ascoltare contenuti in streaming da Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn.

Occorre sfruttare la vostra voce per poter avviare la musica, scoprire che tempo farà, aggiungere elementi alla ‘Lista delle cose da fare’, impostare un promemoria e tanto altro ancora. Echo Auto è stato progettato anche per tutelare la vostra privacy: a tal proposito, per disattivare i microfoni, occorre semplicemente premere l’apposito pulsante. Per quanto riguarda la compatibilità, questo altoparlante per auto è compatibile con tutti i modelli di auto e di telefono. Inoltre, dall’app Alexa si può attivare la modalità Auto, capace di trasformare il telefono in uno schermo intelligente pensato ed ottimizzato per l’uso alla guida. Il testo presenta caratteri grandi, controlli touch e comandi per poter passare velocemente a sezioni, contatti e contenuti multimediali per navigare, restare in contatto con gli altri e godere dei vostri contenuti preferiti mentre siete alla guida.

