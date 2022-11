Occhio ai prossimi aggiornamenti WhatsApp. Gli sviluppatori della nota applicazione sono costantemente a lavoro per migliorare alcune funzionalità dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo ed ormai ogni giorno spuntano novità che la riguardano. In queste ore sono diversi i test che si stanno effettuando in versione beta dell’app, ma quello scovato dagli attenti colleghi di WABetaInfo potrebbe rivelarsi davvero molto utile soprattutto per coloro che utilizzano la fotocamera direttamente da WhatsApp.

Cosa aspettarsi dai vari aggiornamenti WhatsApp in uscita a fine 2022 dopo i sondaggi

Andiamo oltre la storia dei sondaggi WhatsApp, dunque, trattata fino a ieri sul nostro magazine. Spesso capita che, mentre si chatta con qualcuno, si decide di scattare una foto per mostrargli qualcosa che possa incuriosire l’attenzione dell’utente in questione o di girare addirittura un video. Ebbene, da quanto emerso dagli ultimi test, sembra proprio che gli ingegneri di WhatsApp stiano testando una nuova interfaccia fotografica, leggermente migliorata, per quanto riguarda i dispositivi Android.

Se questo cambiamento dovesse andare in porto, ovviamente anche gli utenti con dispositivi iOS potranno sfruttare tali novità. Sappiamo come attualmente, quando si registra un video oppure si scatta una foto da Whatsapp, l’applicazione metta in evidenza un pulsante di scatto ed altri tasti di contorno che hanno il compito di garantire il passaggio dalla fotocamera anteriore a quella posteriore oppure di aprire la galleria e qui si aggiunge anche un tasto per attivare il flash. Quando invece si ha intenzione di registrare i video, qui bisogna per forza tenere premuto a lungo il pulsante dell’otturatore, di certo una modalità non molto comoda.

Proprio per questo si sta testando la possibilità di cambiare la modalità di registrazione video su WhatsApp, non tenendo più premuto il tasto in questione. Tra l’altro sembra proprio che si darà modo di passare dalla fotocamera posteriore a quella posteriore durante la registrazione del video. Un cambiamento importante che potrebbe facilitare la comunicazione su WhatsApp quando si registrano video o si scattano foto direttamente dall’app di messaggistica. Non ci resta che attendere la versione beta ufficiale e capire quando potrà diventare definitiva.