Se capita la fortuna di assistere ad uno dei concerti dei Placebo è d’uopo sapere che Brian Molko e il suo partner in crime Stefan Olsdal non tollerano l’utente medio che trascorre l’intero evento a registrare filmati e scattare foto. Chi scrive può confermarlo. 2010, Sarroch (Cagliari): gli addetti alla sicurezza, prima dello show, avevano detto a gran voce di non scattare foto durante l’evento.

In quell’anno la tecnologia non era avanzata come oggi, quindi ciò che infastidiva la band era rimanere accecato dai flash delle fotocamere. Nel bel mezzo del concerto Brian Molko ha consegnato la chitarra a uno dello staff, ha passeggiato fino alla parte destra del palco e ha puntato il dito contro uno spettatore sorpreso mentre usava il flash. Ha urlato qualcosa come “go away” e con un gesto stizzito ha puntato il braccio verso l’uscita.

Un’insofferenza che è propria anche di Maynard James Keenan, frontman dei Tool, degli A Perfect Circle e dei Puscifer, che più volte ha rinnovato l’appello a non usare il flash durante i concerti. Nel 2022 i tempi della tecnologia sono più complicati e completi (abbiamo tutto l’occorrente per documentare gli eventi, in un solo dispositivo), e a ciò si adegua la nota pubblicata dai Placebo sui social a poche ore dalla partenza per il tour nel Regno Unito e in Irlanda.

Questa sera la band britannica sarà a Portsmouth per la prima tappa, per questo Molko e soci hanno messo le cose in chiaro. Ecco l’appello:

“Cari fan dei Placebo, vorremmo gentilmente chiedervi di non trascorrere il concerto a filmare o scattare foto con i vostri telefoni cellulari. Rende la performance dei Placebo molto più difficile. Più difficile entrare in sintonia con voi e comunicare efficacemente le emozioni delle canzoni. È anche irrispettoso nei confronti dei vostri compagni di concerto che vogliono guardare lo show, non il retro del vostro telefono. Per favore, siate qui e ora nel presente e godetevi il ​​momento. Perché questo momento esatto non accadrà mai più. Il nostro scopo è creare comunione e trascendenza. Per favore aiutateci nella nostra missione. Con rispetto e amore”.

Come ricorda NME, i Placebo non sono nuovi a queste iniziative: nel marzo 2022, in pieno tour promozionale per il nuovo album Never Let Me Go, i concerti si sono svolti secondo il protocollo phone-free con utenti allontanati dall’evento se sorpresi mentre usavano il telefono durante lo show.

