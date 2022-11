Manca solo un giorno all’inizio degli sconti più attesi dell’anno, ed ecco una scelta tra i migliori vinili ed esclusive in offerta su Amazon per il Black Friday 2022. Le promozioni partiranno da venerdì 18 novembre e termineranno alle 23:59 di lunedì 28 novembre.

RHCP – Return Of The Dream Canteen [Esclusiva Amazon] (2022)

Con Return Of The Dream Canteen i Red Hot Chili Peppers di Anthony Kiedis hanno sorpreso tutti: il disco, infatti, è arrivato pochi mesi dopo il disco Unlimited Love ed è una raccolta di brani registrati proprio durante le sessioni del penultimo album. La band, tuttavia, tiene a precisare che non si tratta di una raccolta di b-side. Su Amazon è disponibile la versione esclusiva in doppio vinile rosa.

Oasis – Heathen Chemistry [Vinile] (2002)

Heathen Chemistry è l’album di The Hindu Times, Stop Crying Your Heart Out e Little Be Little, nonché il primo disco in cui alla composizione dei brani degli Oasis partecipano due nuovi membri, il bassista Andy Bell e il chitarrista Gem Archer.

Sfera Ebbasta – Rockstar [Esclusiva Amazon] (2018)

Nel 2018 Rockstar di Sfera Ebbasta è stato l’album più venduto. In esclusiva su Amazon, il secondo album del trapper di Cinisello Balsamo è disponibile nell’edizione autografata.

Madonna – Bedtime Stories [Vinile] (1994)

Con Bedtime Stories Madonna chiuse con i trascorsi legati al libro Sex e al disco Erotica, travolta dalle critiche e dalle proteste del suo pubblico. L’accusa era quella di mettere il sesso di fronte alla musica, perdendo quindi in qualità. Bedtime Stories, quindi, segnò la svolta verso un pop più maturo.

Eros Ramazzotti – Latido Infinito [Vinile] (2022)

Da sempre Eros Ramazzotti pubblica anche versioni in spagnolo dei suoi dischi. Latido Infinito segue Battito Infinito (2022) ed è disponibile su Amazon nella sua versione in vinile.

