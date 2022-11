Le primissime offerte Black Friday Amazon partiranno tra una manciata di ore e sarà meglio non prendersi fin da subito le occasioni di sconti sul noto store. A più riprese, nei giorni scorsi su queste pagine, è stato ricordato che le promozioni anticipate del venerdì nero partiranno con il giorno 18 novembre proprio per Amazon. Ebbene. allo scoccare della mezzanotte, ecco che i ribassi faranno già la loro prima comparsa per chi vorrà approfittarne senza un attimo di indugio.

Dove si potranno dunque trovare le prime offerte Black Friday Amazon dalle 00.00 di questa notte? Gli interessati potranno visitare direttamente la pagina dedicata alle offerte Black Friday Amazon 2022 e iniziare a capire quale promozione faccia al caso proprio. Già è risaputo, come nel caso di precedenti stagioni di sconti pre-natalizi, che i ribassi interesseranno tutte le categorie merceologiche. Gli sconti maggiori non mancheranno per i dispositivi dei marchi Amazon, in particolare per i prodotti di elettronica. Molti ribassi saranno disponibili per tempi limitati, come di consuetudine sullo store, dunque varrà la pena inserire la merce di proprio interesse immediatamente nel carello, anche per evitare che le relative scorte vadano a ruba. Da quel momento in poi, si avranno 15 minuti esatti per procedere alla transazione oppure rinunciarci.

Le offerte pensate per il Black Friday Amazon 2022 partiranno appunto a partire dalla mezzanotte di oggi ma poi continueranno per una decina di giorni, con sconti e promozioni naturalmente diverse. Il consiglio utile per chi vuole davvero portare a casa dei grandi affari è quello di tenere sempre sotto osservazione la pagina dedicata a questo Black Friday Amazon 2022. I ribassi, in effetti, si alterneranno di qui fino al prossimo 25 novembre ossia il giorno esatto del fatidico venerdì nero. Ancora, continueranno poi per ulteriori tre giorni, fino all’appuntamento del Cyber Monday del prossimo 28 novembre. Riteniamo davvero impossibile che in un arco temporale così ampio non si possa godere di una o più occasioni di acquisto.