Giovedì 17 novembre vengono presentati ufficialmente gli inediti di X Factor 2022. Sono 8 i concorrenti ancora in gara, 2 per team, dei 12 inizialmente scelti per l’approdo ai Live Show in diretta su Sky Uno.

Ogni giudice può contare ancora su due concorrenti su tre all’interno del proprio roster. Tutti presentano gli inediti nel quarto live di X Factor 2022, che poi saranno raccolti in una compilation.

Nella squadra di Fedez, LINDA presenta il suo brano “Fiori sui balconi” (prodotto da BRAIL e JxN) e gli OMINI presentano “MATTO” (con la firma tra gli autori di Andrea Appino degli Zen Circus e prodotto da BRAIL e Gianmarco Manilardi).

In quella di Ambra, Lucrezia ripropone la canzone con cui si è presentata alle Audition “MOLECOLE” (prodotto da Simon Says! e Emil Yardo) mentre i Tropea portano in scena “Cringe inferno” (prodotto da Simon Says!).

Nel team di Dargen D’Amico, i Disco Club Paradiso presentano “DCP” (prodotto da Big Fish) mentre Beatrice Quinta riporta il brano delle sue Audition “Se$$o” (produzione di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna).

Rkomi ha in gara i SANTI FRANCESI che fanno ascoltare “Non è così male” (prodotto dagli stessi Santi Francesi e Katoo) e Joėlle il suo brano dal titolo “Sopravvissuti” (prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini).

Gli 8 brani saranno disponibili all’interno dell”album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy), disponibile nella notte di giovedì 17 novembre, non appena terminato il Live Show numero 4 che vedrà l’eliminazione di un concorrente.

I Live Show di X Factor 2022 sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air sono poi proposti in prima serata su TV8. La puntata dei Live sarà quindi fruibile in chiaro mercoledì 23 novembre.

Continua a leggere su optimagazine.com