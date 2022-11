Prezzo molto interessante su Amazon per l’iPhone 13 verde da 128GB, dispositivo che può contare su un ottimo sconto ed attirare un numero elevato di utenti desiderosi di averlo. Non è mai semplice riuscire a trovare prodotti Apple a prezzi scontati, per questo quando si adocchiano offerte di questo tipo è bene approfittarne. Parliamo di un top di gamma di stampo Apple che si ritrova ad avere un comparto tecnico ancora piuttosto competitivo, nonostante sia arrivato sul mercato il suo successore, l’iPhone 14.

Odore di Black Friday per l’iPhone 13 su Amazon: nuova offerta a prezzo allettante stamane

Non siamo ai livelli di Ebay dell’altro giorno, ma per gli standard di Amazon merita uno spazio la promozione odierna. Tra l’altro è un periodo in cui proprio gli ultimi modelli di casa Apple non siano così reperibili sul mercato, ci sono poche scorte a disposizione e si può ripiegare sicuramente su questo iPhone 13 verde da 128GB. Vediamo a questo punto cosa propone quest’oggi a riguardo Amazon. Il costo finale di tale top di gamma è di 799,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 15% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro.

Si nota quindi un buon risparmio che potrebbe far comodo a qualche utente, tra l’altro c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Inoltriamoci anche nelle caratteristiche tecniche che alimentano questo iPhone 13 verde da 128GB. Spazio ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’aspetto più interessante riguarda sicuramente il comparto fotografico.

Qui infatti ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Si può contare poi sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Dal punto di vista hardware c’è il processore A15 Bionic e non manca la connettività 5G. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.