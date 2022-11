La Resistenza dei Coma Cose è il nuovo singolo estratto da Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi dopo Chiamami. Il duo composto da California e Fausto è tornato con un disco tutto nuovo, nato a seguito di un momento di pausa e in cui possiamo cogliere un sound più maturo e uno storytelling meno artificioso rispetto a Hype Aura, senza giochi di parole né non-sense.

La Resistenza è uno dei pezzi più ascoltati di Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi, pieno di good vibes e suggestioni pop che accompagnano una melodia audace in cui le voci di California e Fausto si incontrano vestendo e cauterizzando tutto di indie. I Coma Cose, oggi, hanno lanciato il video ufficiale nato da un esperimento sociale.

Il duo ha incontrato 50 fan sotto il palco per registrare il video ufficiale dopo due take per ricreare il momento intimo del concerto, ma anche per accorciare le distanze. Ancora, il video ufficiale – diretto dagli stessi Coma Cose e prodotto da Francesco Perrone, con Mario Zanetta alla fotografia e Sebastiano Scala all’editing – sintetizza sostanzialmente il significato del testo.

La Resistenza dei Coma Cose, come il titolo suggerisce, rappresenta un’opposizione alla rivoluzione digitale sempre più user friendly ma, nel contempo, oltremodo alienante in termini di contatto umano. Un argomento che unisce come un fil rouge altre tracce contenute in Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi come l’ipnotica Transistor.

Questo il messaggio lanciato dai Coma Cose insieme al singolo:

“Il video de La Resistenza è un piccolo esperimento sociale. Ci siamo incontrati con 50 di voi ai piedi di un palco per registrare il video di questo brano prima che fosse pubblicato. L’emozione più forte è stato vedervi cantarlo a memoria dopo 2 take… come fosse sempre stato vostro. Abbiamo chiesto, a chi volesse, di lasciare una testimonianza e forse è proprio questa parte che dà senso a tutto il video, rende vera la canzone. La Resistenza è una condizione ormai di fatto, non ha senso chiedersi se si sta resistendo, ma a che cosa, accettandosi e continuando a lottare per la propria libertà“.

Testo

Salvati fino a che sei ancora in tempo

C’è una musica terribile ed il bere fa spavento

Se vedessi il tuo imbarazzo, è un’insegna luminosa

Con la scritta ciao Esco da una storia disastrosa

E vorresti risentire la tue pelle che ti trema

E poi pender dalle labbra di qualcuno

Come fossi una ca**o di altalena (yeh)

Però il tuo equilibrio ha sempre fatto pena (pena)

E poi lo sai che ti risveglierai col cu*o freddo e il mal di schiena E farà schifo casa sua

Ma che brutto arredamento

Che di quel letto fatiscente forse era meglio il pavimento

Mi hai preso la saliva per metterla

Su un francobollo e spedirti l’autostima

Alla persona che eri prima

E fuggi dai discorsi pesanti come i mattoni

Crescere vuol dire adattarsi mica, rompersi i co***oni

Ma col tuo cuore di ghiaccio non ci si può confondere (no)

Davvero pensaci di scegliere invece di sciogliere? Dopo quelli del disagio

E quelli dell’incoscienza, arrivano per tutti

Gli anni della resistenza, oh-oh, oh-oh

E se la tua ribellione non ha date di scadenza

È perché fai già parte

Degli anni della resistenza, oh-oh, oh-oh L’ennesima crisi

Dei tempi moderni

Di là si combatte

Di che ti lamenti

Dove stai andando

Se hai perso la meta

Nel cielo ferito

La bomba cometa

Riprendi le forze

Per quanto ti pesa

L’età dei rimpianti

Vorrebbe la resa

Però per sognare

Non è ancora tardi

Perché se ci credi

Magari ti salvi Dopo quelli del disagio

E quelli dell’incoscienza, arrivano per tutti

Gli anni della resistenza, oh-oh, oh-oh

E se la tua ribellione non ha date di scadenza

È perché fai già parte

Degli anni della resistenza, oh-oh, oh-oh

E ancora rischiare, provare a cambiare

Tirare a cantare, cercare di amare, ignorarne l’assenza

Negli anni della resistenza, oh-oh, oh-oh

Gli anni della resistenza, oh-oh, oh-oh

Gli anni della resistenza, oh-oh

Gli anni della libertà

