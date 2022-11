Arriva proprio in queste ore quella che potremmo definire una svolta storica per il Samsung Galaxy S23 rispetto ai suoi predecessori, in virtù del fatto che le voci di questi mesi sul processore adottato in Europa dal produttore coreano hanno finalmente qualcosa di più concreto alle proprie spalle. Nella giornata di ieri, non a caso, sul nostro magazine abbiamo parlato di un possibile chip speciale in arrivo in Italia e nel resto del continente ad inizio 2023, ma ora occorre focalizzarsi su elementi che vanno ben oltre le solite voci di corridoio.

Conferme cruciali per il Samsung Galaxy S23 in uscita in Europa sul processore Snapdragon

Di cosa stiamo parlando? Come evidenzia SamMobile, la variante europea del Samsung Galaxy S23 Ultra con il numero di modello SM-S918B è apparsa nel benchmark online Geekbench. Tra i vari dettagli trapelati attraverso l’apposito browser, abbiamo anche la notizia che era nell’aria da un po’ di tempo a questa parte. Anche dalle nostre parti, infatti, l’intenzione del colosso asiatico sarebbe quella di puntare sul processore Snapdragon 8 Gen 2. Una svolta non di poco conto, se pensiamo che fino ad oggi siamo andati avanti sempre con Exynos dalle nostre parti.

Lo studio di queste ore conferma altre specifiche importanti per il Samsung Galaxy S23. Basti pensare al fatto che la sua scheda tecnica andrà a includere 8 GB di RAM, fermo restando che non siano escluse altre varianti con tagli diversi di RAM, fino ad arrivare alla scontata dotazione al momento del lancio di Android 13. Nessuna sorpresa in questo caso, se pensiamo che Samsung stia già testando l’aggiornamento in questione attraverso i suoi flagship Galaxy S del 2022. Senza dimenticare i modelli precedenti.

Per ora lo Snapdragon 8 Gen 2 del Samsung Galaxy S23 Ultra sta ottenendo rispettivamente 1.504 e 4.580 punti nei test single-core e multi-core, ma è probabile che possa migliorare fino alla sua uscita.