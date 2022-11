C’è il rischio che per l’arrivo del bonus 200 euro autonomi da parte dell’INPS l’attesa non sia per nulla breve. Non che finora i diretti interessati non abbiano già aspettato parecchio per la somma richiesta, ma sembrerebbe che l’ente previdenziale non sia pronto ancora a procedere all’accredito in tempi ristretti, pure adesso che siamo giunti nella seconda metà di novembre.

Tutti i richiedenti dell’aiuto previsto dal Governo sanno bene che è stato possibile procedere alla richiesta del bonus 200 euro autonomi dallo scorso 26 settembre. Chi ha dovuto procedere all’operazione via INPS, è stato di certo il più sfortunato tra i possessori di partite IVA. In effetti, molti professionisti come avvocati, geometri, commercialisti, giornalisti e non solo hanno già visto da tempo la specifica somma accredita sui loro conti (ed in molti casi anche il bonus aggiuntivo di altri 150 euro). Al contrario, gli autonomi non iscritti alle casse private che hanno dovuto procedere alla domanda con l’INPS, da circa 2 mesi oramai, sono completamente a secco della quota loro spettante.

Giunti al 17 novembre, c’è il reale rischio che si decida di attendere la chiusura delle domande di bonus 200 euro autonomi pianificata per il prossimo 30 novembre. A questo punto poi, l’accredito potrebbe giungere solo con i primi giorni di dicembre. L’indizio che lascia protendere per questa strategia scaturisce dal fatto che lo stesso ente previdenziale non dia da tempo riscontri sulla pianificazione degli accrediti. Incalzato dalle domande di numerosi possessori di partite IVA, lo staff social dell’INPS (su Twitter come su Facebook) ha dichiarato di non avere notizie relative ai tempi e dunque ha invitato tutti gli interessati ad attendere ancora. Qualsiasi novità ufficiale in merito non mancherà di essere comunicata, non appena resa disponibile attraverso i canali predisposti per i cittadini.

