Stando agli ultimi rumors giunti in Rete, il futuro OnePlus 11 potrebbe essere un perfetto mix di prestazioni e design, due aspetti che negli anni gli smartphone premium di OnePlus non sono mai riusciti a mostrare insieme. Il nuovo device di punta del produttore cinese dovrebbe debuttare ufficialmente in Cina entro la fine del 2022 ed è proprio dalla famosa piattaforma social cinese Weibo che giungono nuove indiscrezioni sul nuovo modello in questione. A darne informazioni è il tipster Digital Chat Station, secondo cui OnePlus andrà a lavorare principalmente su due prospettive, appunto il design e le prestazioni.

Dal punto di vista estetico, si vocifera che il nuovo OnePlus 11 sfoggerà un display dotato di risoluzione 2K, bordi curvi ed un foro posto nell’angolo in alto per la fotocamera anteriore. Tra l’altro, proprio questo modello potrebbe essere l’ultimo a posizionare il foro per la fotocamera nell’angolo: infatti, per i prossimi, dovrebbe spostarsi verso il centro. Inoltre, il leaker fa sapere che lo smartphone mostrerà un frame centrale in metallo, mentre il corpo del device sarà in ceramica. Per quanto riguarda le prestazioni, il dispositivo avrà a bordo il nuovo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 a cui dovrebbero essere affiancati 16 ìGB di memoria RAM e memorie interne da 128 o 256GB di tipo UFS 4.0.

Nel frattempo, in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore, un tweet postato dal tipster Yogesh Brar ha elencato le principali caratteristiche tecniche del prossimo OnePlus 11. Il device sfoggerà: un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, risoluzione 2K, tecnologia LTPO ed un sensore di impronte digitali posto sotto al pannello. Quanto al comparto fotografico, il telefono dovrebbe montare sul retro una fotocamera principale da 50MP con sensore IMX890, una ultra-grandangolare da 48MP e una telephoto con zoom ottico 2x da 32MP; davanti dovrebbe esserci una singola fotocamera da 32MP. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo a 100W e wireless a 50W.

