I possessori dei Samsung Galaxy S20 possono dormire sonni tranquilli per il supporto del loro smartphone. Durante la settimana scorsa, gli ex top di gamma di ben 2 anni fa hanno già ricevuto la notifica di aggiornamento per Android 13 e naturalmente anche per l’interfaccia One UI 5.0. Il grosso pacchetto si abbinava alla patch di sicurezza del mese di ottobre e la cosa non era passata inosservata. Non importa tuttavia, perché già oggi 17 novembre, gli sviluppatori hanno posto rimedio alla mancanza ed è in una prima fase di rilascio il firmware specifico del corrente mese di novembre.

Il Samsung Galaxy S20, in prima battuta nel continente europeo, ottiene proprio la patch del mese in corso. Il pacchetto è disponibile per tutto il tris di ammiraglie del 2020 e dunque per il Samsung Galaxy S20, S20 Plus e anche S20 Ultra. Il firmware dedicato è siglato come G98xFXXSFGVK1. C’è anche la versione 5G del Galaxy S20 che riceve lo stesso identico aggiornamento con la versione del pacchetto G98xBXXSFGVK1. Le notifiche delle patch appena indicate non tarderanno ad arrivare sui dispositivi italiani. I possessori dei modelli protagonisti della nuova attualizzazioni faranno bene a verificare la presenza di alert per l’update sul loro telefono. In alternativa, potranno sempre verificare la presenza o meno di un nuovo rilascio attraverso le impostazioni del proprio telefono e dunque le informazioni di sistema. Per la cronaca, con il rilascio, si è lavorato alla correzione di circa 4 dozzine di vulnerabilità più o meno pericolose.

Tra l’aggiornamento Android 13 e l’attuale patch di sicurezza di novembre, è possibile elogiare la politica di supporto software del produttore Samsung. Va ricordato che sono stati attualizzati all’ultima versione del sistema operativo Google e dell’interfaccia One UI un discreto numero di dispositivi tra le serie Galaxy S22, S21 e dunque S20. Per la serie A, ancora, sono stati aggiornati anche i modelli A53 e A33 5G e addirittura sono rientrati nel programma anche i più economici Galaxy M52.

Continua a leggere su optimagazine.com