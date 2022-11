Sembra essere nettamente l’iPhone 14 Pro lanciato sul mercato un paio di mesi fa, rispetto al Samsung Galaxy S23 Ultra. Nonostante il top di gamma Android non sia ancora arrivato sul mercato, in queste ore si parla tanto del nuovo processore che doremmo toccare con mano ad inizio 2023. Quali saranno i suoi punti di forza? Se da un pato i passi in avanti rispetto al predecessore sono scontati, con un incremento delle prestazioni pari ad almeno il 25% secondo i primi dati raccolti in mattina con un articolo specifico, gli statndard di Apple appaiono ancora lontani. Vediamo come stanno le cose.

Ottimi presupposti per iPhone 14 Pro rispetto al chip che verrà montato sul Samsung Galaxy S23 Ultra

Per quale motivo gli scenari per iPhone 14 Pro, ad oggi, sono di gran lunga rispetto a quelli che si stanno configurando per il chip del Samsung Galaxy S23 Ultra? Come evidenzia DealNTech, il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2 che avremo modo di toccare con mano attraverso i principali modelli dotati del sistema operativo Android, di recente ha fatto registrare punteggi molto chiari. Fermo restando che fino al suo esordio ufficiale sul mercato la situazione possa decisamente migliorare, ad oggi siamo ancora fermi a 1483 in single-core e 4709 in multi-core. Non proprio numeri esaltanti per intenderci.

Tutto questo discorso, tradotto in numeri, ci dice fondamentalmente che il recente processore A16 Bionic montato a bordo di iPhone 14 Pro ha fatto registrare 1874 in single-core e 5372 in multi-core. Per fare un confronto, anche il chip A15 Bionic, presente nell’iPhone 13 Pro e nei modelli di fascia bassa della serie iPhone 14, è stato in grado di ottenere un punteggio superiore all’ultimo chip di Qualcomm. Nello specifico, è arrivato a 1709 in single-core rispetto a 1483.

Va detto che il prodotto Snapdragon che verrà montato sul Samsung Galaxy S23 Ultra sicuramente migliorerà fino all’uscita, ma i presupposti per Apple ed il suo iPhone 14 Pro sono molto interessanti oggi.