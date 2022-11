C’è una certificazione FCC appartenente al prossimo Motorola Edge 40 Pro (che in Cina si chiamerà Moto X40) di cui vogliamo parlarvi quest’oggi. Presumibilmente, lo stesso identico dispositivo è stato visto anche sul TENAA all’inizio del mese in corso rivelando gran parte delle sue specifiche. Secondo l’elenco FCC, la futura ammiraglia del produttore statunitense sarà dotata di un supporto alla ricarica via cavo da 125W, nonché la ricarica wireless ed inversa, anche se non si sa ancora nulla sulla velocità di quest’ultima tipologia di ricarica. La certificazione, inoltre, indica anche due opzioni: una variante SIM singola e un’opzione dual SIM con slot fisico e supporto per la e-SIM.

L’imminente Motorola Edge 40 Pro è apparso nel database delle certificazioni FCC con il numero di modello XT2301-4; l’elenco rivela che il dispositivo presenterà una batteria con numero di modello PF46. Secondo le recenti indiscrezioni è probabile che il futuro device della casa alata sia alimentato dal nuovo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 che lavora a ben 3,2GHz e affiancato da una memoria RAM di elevato profilo e da uno spazio di archiviazione molto veloce e capiente. Sulla certificazione TENAA, invece, è stata rivelata la presenza di un display OLED curvo con frequenza di aggiornamento di 165Hz e notch punch-hole centrato.

Tuttavia, anche se quanto appena descritto non risulta essere abbastanza, lo stesso elenco FCC suggerisce che il Motorola Edge 40 Pro è prossimo al suo debutto. Nel frattempo che la nuova ammiraglia sfoggi tutto il suo splendore anche dalle nostre parti, vi suggeriamo il Moto Edge 30 Ultra (che a parer nostro risulta anche più potente del futuro 40 Pro) in super offerta su Amazon al prezzo di soli 781,32 euro (invece di 999 euro di listino). Dotato del super processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e di una fotocamera posteriore da ben 200MP.

