Di recente il produttore asiatico ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 13 (One UI 5.0) a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Tuttavia, quel firmware utilizzava la patch di sicurezza di ottobre 2022. Ora, come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda sudcoreana ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware con l’ultima patch di sicurezza (quella relativa al mese di novembre 2022).

L’ultimo aggiornamento di sicurezza per i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra viene fornito con la versione firmware N98xFXXS5GVK1. I modelli 5G dei telefoni stanno ricevendo il nuovo aggiornamento in Europa (Svizzera per il momento) con la versione firmware N98xBXXS5GVK1. Il software porta la patch di sicurezza di novembre 2022 ed è disponibile nel sud-est Europa. Altri Paesi e Regioni in tutto il mondo potrebbero ricevere questo aggiornamento nei prossimi giorni. Secondo la documentazione di Samsung, la patch di novembre 2022 corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità relativi alla sicurezza ed alla protezione dei dati personali.

Se possedete un Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra e vivete nell’Europa sud-orientale, adesso potete procedere a scaricare il nuovo aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il colosso di Seul ha debuttato con la serie dei Samsung Galaxy Note 20 con a bordo la One UI 2.5 basata su Android 10. I telefoni hanno poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021, la One UI 4 basato su Android 12 alla fine del 2021 e la One UI 5.0 basata su Android 13 un paio di settimane fa. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

