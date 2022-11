È il titolo di un evento significativo che farà luce sul lavoro delle donne in ambito teatrale ma è anche un modo per raccontare l’importante impegno e azione sul territorio nazionale della Rete per la parità di genere nelle arti performative. Nata nel 2021 come un importante risultato del lavoro congiunto e ininterrotto dal 2008, di Alina Narciso, direttrice artistica del festival La Escritura de la/s diferencia/s, e di Bruna Braidotti, direttrice artistica del festival La Scena delle donne in Friuli Venezia Giulia. A questa esperienza si è aggiunto il lavoro della cooperativa femminile En Kai Pan.

Da venerdì 18 a domenica 20 novembre, presso il Teatro Galleria Toledo di Napoli, si terranno tre giorni di incontri, dibattiti e confronti per mettere al centro le tematiche di genere e della presenza femminile nel vasto panorama delle arti performative.

Una tre giorni organizzata in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival e Teatro stabile di innovazione Galleria Toledo dalla compagnia italo-cubana Metec Alegre di Alina Narciso, in occasione del ventennale del festival di drammaturgia femminile La Escritura de la/s diferencia/s.

Alina Narciso e Bruna Braidotti, due riconosciute registe teatrali che hanno posto al centro del loro impegno e del lavoro teatrale i temi della parità di genere e della scrittura della differenza nella drammaturgia contemporanea. Insieme, le due registe posero le basi per la formazione di una rete di operatrici dello spettacolo grazie al loro primo incontro avvenuto proprio nello spazio diretto dalla regista e direttrice artistica Laura Angiulli, appunto del Teatro stabile di innovazione Galleria Toledo. Ritornano insieme per affrontare e discutere pubblicamente dello stato di salute della presenza femminile in teatro e lo faranno anche alla luce dei recenti risultati ottenuti dalla stessa Rete, come l’inserimento nella nuova Legge Delega sullo Spettacolo (Legge 15 luglio 2022, n. 106) di misure attive per la parità di genere.

«Prima della pandemia – dichiara Alina Narciso – erano in programma i festeggiamenti per i 20 anni di La Escritura de la/s diferencia/s ma non è stato possibile organizzarli. Adesso, nel difficile momento storico che stiamo attraversando, torniamo a incontrarci tutte: rincontrare tutte le artiste, organizzatrici, intellettuali, giornaliste e politiche che, in questi anni, ci hanno accompagnato e con le quali abbiamo fatto un pezzo di strada assieme. Da quel lontano 2000, quando La Escritura de la/s diferencia/s sembrava uno “strano oggetto”, molte cose sono cambiate, molti passi avanti sono stati fatti, anche se c’è ancora molta strada da fare».

Venerdì 18 novembre, alle 18.00 nel Foyer del Teatro, si terrà l’AperIncontro in compagnia de “Le Belle Canzoni”di Dolores Melodia e “Un poco di Jazz”di Valerio Virzo, con la presentazione dei libri, editi da Metec Alegre Edizioni, sulle opere vincitrici della IX edizione del Festival, e con l’inaugurazione dell’esposizione fotografica dedicata a “La Escritura de la/s Diferencia/s”, a cura di Salvatore Esposito.

Sabato 19 novembre (9.30-13.30 e 15.00-19.00) al Teatro Galleria Toledo si terrà l’incontro “Illumina: la mappa del teatro delle donne in Italia”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival. Alla presenza di Nadia Baldi, regista e co-direttrice artistica del Campania Teatro Festival, saranno illustrati i lavori e i progetti delle donne sviluppati dalla Rete per la parità di genere nelle arti performative. Sarà l’occasione per raccontare il proprio lavoro a operatori dello spettacolo per una potenziale distribuzione e, al contempo, far in modo che la Rete e le operatrici presenti possano condividere e conoscere vicendevolmente il lavoro di ciascuna, per pensare, nel rispetto delle differenze artistiche, a possibili sinergie e a future collaborazioni e progetti in comune.

Segue alle 20.30, lo spettacolo “Il Mercante di Venezia” da William Shakespeare, scritto e diretto da Laura Angiulli. L’impianto scenico è di Rosario Squillace, le luci sono di Cesare Accetta.

Domenica 20 novembre (9.30-13.30), a un anno circa di distanza dal primo incontro che ha suggellato la nascita della Rete, organizzato a Pordenone nell’ambito del festival “La Scena delle donne” (12 settembre 2021), ci sarà il “II Incontro Nazionale delle Operatrici dello Spettacolo per la parità di genere nelle Arti performative”. Con l’obiettivo di individuare i prossimi passi, le strategie e le prospettive che la “Rete per la parità di genere nelle arti performative” deve mettere in campo per proseguire il cammino verso la promozione di misure attive per il riequilibrio di genere nel mondo del teatro. In questa prospettiva dialogheranno e interverranno attrici, direttrici artistiche, operatrici dello spettacolo che hanno aderito alla Rete. Hanno già dato conferma della partecipazione in presenza o online: Anna Abate, Chiara Alborino, Laura Angiulli, Beatrice Baino, Nadia Baldi, Serena Bavo, Alessandra Borgia, Bruna Braidotti, Anna Maria Bruni, Annalisa Ciaramella, Natasha Czertok, Marzia D’Alesio, Egle Doria, Mariella Fabbris, Adriana Follieri, Brunella Fusco, Luana Martucci, Antonella Monetti, Sabrina Morena, Alina Narciso, Sara Sole Notarbartolo, Sarah Paone, Velia Papa, Elisa Pistis, Caterina Potrandolfo, Paola Ricciardi, Francesca Rondinella, Eva Sabelli, Antonella Stefanucci, Tiziana Stellato, Verdiana Vono, Ilaria Nina Zedda.

Illumina: rete, teatro, donne

Direzione artistica: Alina Narciso | Organizzazione: Tiziana Sellato | Social Media Manager: Loredana Stendardo | Grafica: Solimena Francesco Armitti | Foto: Salvatore Esposito | Coordinatrici La Escritura de la/s Diferencia/s: Alessandra Borgia e Chiara Guida.

Produzione. Metec Alegre | In collaborazione con Fondazione Campania Dei Festival e Teatro Stabile D’innovazione Galleria Toledo

Info: Rete per la parità di genere nelle arti performative

Tiziana Sellato. | Tel: +39 339 623 52 95 – Mail: reteparitadigenere@gmail.com

Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo

Tel. +39 081425037 – +39 081425037 – Mail: segreteria.galleriatoledo@gmail.com – Indirizzo: Via Concezione a Montecalvario 34, Napoli – galleriatoledo.it

