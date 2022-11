L’High Intensity Interval Training (HIIT) è la nuova frontiera del fitness nato dall’unione di due metodi consolidati High Intensity Training e Interval Training. Il primo pone al centro dell’allenamento l’intensità come fattore determinante per il miglioramento delle prestazioni. L’Interval Training invece prevede durante una sessione momenti di sforzo intenso alternato con periodi di recupero.

Questi due principi, messi in congiunzione, hanno dato forma all’High Intensity Interval Training, un allenamento caratterizzato dall’alternarsi di sforzi brevi ma molto intensi, con alta componente anaerobica, e periodi di recupero attivo.

Una sessione di allenamento HIIT è suddivisa in genere in tre fasi:

Riscaldamento Serie di ripetizioni, separate da momenti di recupero (HIT) Defaticante, fatto di esercizi per la mobilità e la flessibilità

Durante l’allenamento HIIT, la fase HIT dovrebbe essere effettuata alla massima intensità, mentre il recupero attivo non dovrebbe andare oltre un’intensità del 50%. Non vi è un sistema specifico per stabilite l’intensità del recupero attivo, ma dipende molto dal livello di preparazione dell’atleta e dai parametri muscolari e cardiovascolari.

La durata dell’allenamento può variare, tra i 4 e i 30 minuti. Quindi anche in caso di poca disponibilità di tempo una sessione HIIT può essere portata a termine in modo esauriente. Di fondamentale importanza è l’utilizzo di un cronometro per monitorare l’esatto tempo di sforzo e recupero oltre a tenere sotto controllo i btm.

Quali benefici si hanno con l’High Intensity Interval Training

L’allenamento HIIT, secondo alcuni studi, migliora il funzionamento del sistema cardiovascolare soprattutto nella fascia di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Altre analisi hanno appurato che un regime di HIIT pari o superiore a 30 giorni agisce positivamente sulla composizione corporea degli adolescenti.

Grazie a un costante pratica dell’HIIT l’organismo riduce sensibilmente la resistenza all’insulina, molto di più rispetto a chi svolge allenamenti a bassa intensità. Questo comporta a un abbassamento dei livelli di glicemia e a perdita di peso.

Altri benefici di questo metodo di allenamento si hanno in relazione al controllo cognitivo e alla memoria. L’HIIT ha effetto anche sull’ossidazione dei grassi.