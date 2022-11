Il Napoli festeggia il primato di Osimhen. La stagione trionfale degli azzurri ha lanciato Osimhen in vetta al Globe Soccer Awards. Osimhen è risultato il migliore giovane emergente del mondo sbaragliando tutta la concorrenza dei rivali (leggi di più)

Un traguardo importante quello tagliato da Osimhen che sarà ulteriormente galvanizzato alla ripresa di Campionato e coppe. Un ulteriore stimolo questo riconoscimento per guidare a suon di reti il Napoli alla vittoria dello Scudetto ed il più lontano possibile in Champions League e Coppa Italia.

Nonostante l’infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per qualche settimana, Osimhen ha avuto un impatto pesantissimo sullo strepitoso avvio di stagione del Napoli vero dominatore in Italia ed in Europa. Osimhen ha messo al tappeto i rivali più temibili , scardinando le difese più blasonate sia in Italia che a livello internazionale.

Mister Spalletti si coccola il suo fenomeno che rappresenta sempre la prima scelta in attacco; Osimhen resta sul terreno di gioco con un minutaggio sempre superiore agli altri. La sua prepotenza fisica, la sua voglia d’imporsi sono un propellente formidabile per tutta la squadra. Osimhen è un grande trascinatore , capace di rubare palla , di esser al centro dell’azione per tutti i novanta minuti . Senza sosta, con le sue lunghe leve ad imporre metri in lungo ed in alto ai rivali.

Il Napoli si gode la vittoria di Osimhen. Un successo individuale che gli uomini del Presidente Aurelio De Laurentiis faranno di tutto per trasformare in titoli e trofei da esporre in bacheca. L’affermazione di Osimhen è comunque fin d’ora un premio importante alla capacità del club partenopeo di individuare ed investire su giovani talenti ancora non del tutto conosciuti ed esplosi. Il Direttore Giuntoli sta facendo un lavoro straordinario dimostrando come con le idee e la competenza si possano costruire formazioni di altissimo livello reggendo il confronto anche con i club più ricchi e facoltosi.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Serie Tv e cinema, Trend e tecnologia