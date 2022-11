DAZN intende coccolare i suoi clienti affinché vivano il più tranquillamente possibile questo lungo periodo di astinenza dai campi di calcio della Serie A per la pausa prolungata dei Mondiali 2022 del Qatar: dopo il regalo ricevuto con la versione digitale della Gazzetta, adesso la società di eventi sportivi in streaming offre 6 mesi di Deezer Premium in forma gratuita.

Parliamo di un servizio di streaming musicale che raccoglie oltre 90 milioni di brani, podcast e canali radio, da poter fruire liberamente senza interruzioni pubblicitarie ed anche offline, tramite i propri smartphone e/o tablet. La promozione si aggiunge a quella già corrente della Gazzetta Digital Edition, andandone a rappresentare un potenziamento e non una sostituzione. Deezer Premium è adesso disponibile sul sito ufficiale del servizio o da applicazione. Per attivare l’offerta dei 6 mesi gratuiti è necessario atterrare sul link ricevuto per email o comunque inserire il codice ricevuto in questa pagina, per poi cliccare su ‘Usa’ e seguire i passaggi successivi per creare un account Deezer o per accedere al proprio (se ne si ha già uno a disposizione).

Nel corso dell’attivazione vi sarà richiesto di inserire un metodo di pagamento valido, da cui comunque non verrà fatto alcun addebito fino alla fine della promozione dei 6 mesi gratuiti. Una volta scaduti, vi saranno detratti 9,99 euro al mese, ma potrete comunque disdire anche prima l’abbonamento (entro 48 ore dalla data del rinnovo per non ricevere addebiti sul metodo di pagamento inserito al momento dell’attivazione). DAZN offre questa promozione a tutti gli abbonati con account attivo: ricordate anche che il codice promozionale può essere attivato, una volta sola, entro il 31 gennaio 2023. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com