Dargen D’Amico ricorda il percorso dei Maneskin a X Factor. La band, reduce proprio dal talent show di casa Sky, è oggi celebre in tutto il mondo. Di sold out in sold out, i Maneskin sono tra gli artisti italiani più apprezzati in assoluto all’estero, così tanto da aver di recente guadagnato una nomination ai Grammy Awards.

A X Factor si torna a parlare dei Maneskin e lo fa uno dei nuovi giudici al tavolo, assente nell’edizione in cui la band fu battuta in finale da Lorenzo Licitra, posizionandosi al secondo posto nella classifica generale. Era il 2017 e da quel giorno i Maneskin non si sono più fermati dimostrando che il vero successo e i traguardi sono quelli che si conquistano a telecamere spente, con l’impegno quotidiano.

Ma attenzione: per Dargen D’Amico, i Maneskin hanno già un successore. Si tratta della band egli Omini, che a X Factor 2022 è molto apprezzata sia dai giudici che dal pubblico votante.

In seguito alla presentazione del singolo, Matto, i giudici hanno espresso il proprio parere e Dargen D’Amico ha paragonato i tre ragazzi al gruppo dei Maneskin. “Punto sugli Omini come band che prenderà il posto dei Maneskin”, le sue parole. Dargen ha espresso anche un desiderio: “Vorrei continuare a sentirli in inglese”. Il motivo è presto detto: la carriera dei Maneskin è esplosa grazie alle tante hit in lingua inglese che hanno varcato i confini nazionali.

Fedez, però, lo corregge: “I Maneskin prima di fare la loro carriera in inglese hanno fatto anche bellissimi brani in italiano”. Poi un simpatico botta e risposta su quel Festival di Sanremo in cui in gara c’era proprio Fedez – in coppia con Francesca Michielin -, al secondo posto alle spalle dei Maneskin. Zitti E Buoni ha vinto a Sanremo 2021.