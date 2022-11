Nel 2023 debutta negli stadi: sono ormai ufficiali i concerti di Blanco a San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023. Un traguardo sognato e sperato che ora diventa realtà per il giovane artista già vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Mahmood.

Un tour sold out e bagni di folla ovunque in Italia lo portano adesso a confermare due concerti negli stadi. I live sono quelli di Blanco a San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma in programma per il prossimo anno e comunicato personalmente dall’artista attraverso un post sui social.

Nelle sue storie su Instagram, infatti, Blanco ha condiviso un video in cui su un muro bianco disegna con una bomboletta spray nera e scrive proprio i due stadi nei quali si esibirà per la prima volta nella sua carriera. Il 2023 sarà l’anno che segnerà il suo gran debutto negli stadi.

Biglietti per Blanco a San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma

Le informazioni sui biglietti per il doppio concerto di Blanco allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma non sono ancora state divulgate. Sono attese per le prossime ore. Non sono state annunciate neanche le date precise in cui Blanco si esibirà nei due stadi italiani. Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito.