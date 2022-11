Amazon Music e Tiziano Ferro insieme per una performance unica in occasione della presentazione dell’album Il Mondo è Nostro. Una serata speciale che ha visto protagonista Tiziano Ferro, sul palco in versione ologramma 3D per presentare alcuni dei brani contenuti nel disco – tra i quali il singolo di lancio, La Vita Splendida – e un medley con alcuni dei suoi più grandi successi.

Una performance privata al Superstudio Più di Milano, aperta ad una selezione di fan, per festeggiare il lancio del nuovo album di Tiziano Ferro, Il Mondo è nostro, attraverso la quale Amazon Music ha voluto portare i fan a contatto con l’artista in modo inaspettato e pionieristico.



Noi di OM eravamo presenti e vi assicuriamo che, se nessuno ce lo avesse detto, non avremmo mai immaginato di trovarci di fronte ad un ologramma, in tutto e per tutto realistico.



Tiziano Ferro si è esibito ‘virtualmente’ ma live, sfruttando una tecnologia all’avanguardia. La tecnologia Olografica utilizzata da Amazon Music per Tiziano Ferro si basa sull’applicazione della tecnica del Pepper’s ghost, o Fantasma di Pepper, usata nell’ottocento nei teatri Vittoriani che grazie a particolari tecniche di illuminazione, crea l’illusione di oggetti che appaiono e scompaiono, diventano trasparenti e si inseriscono all’interno di altri. Il principio oggi viene attualizzato tramite la riflessione di un’immagine/video su una superficie trasparente (foglio olografico) con un angolo di 45°. L’effetto finale è un’immagine virtuale che sembra avere profondità e apparire dal nulla.

Nel caso di Tiziano Ferro, si è trattato della proiezione di un live.

L’idea è nata da Amazon Music, che ha voluto portare i fan a contatto con Tiziano Ferro in modo nuovo e inaspettato. Tiziano non era infatti fisicamente presente in studio ma era come se lo fosse, proiettato da una location segreta dalla quale ha potuto scorgere le reazioni a caldo dei fan senza essere fisicamente presente sul palco.