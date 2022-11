Un mirabile trucco per accaparrarsi le migliori offerte Black Friday Amazon passa per l’assistente vocale Alexa. Non si tratterà di beneficiare solo delle informazioni relative a promozioni convenienti ma pure più che interessanti anche perché relative a prodotti che abbiamo l’interesse di comprare. Con un dispositivo Echo, ad esempio, si potrà beneficiare dei suggerimenti dell’assistente virtuale con un paio di semplici accorgimenti, cosa fondamentale in previsione dell’arrivo degli sconti legati al venerdì nero.

Ecco dunque il consiglio utile: tutti i prodotti di nostro interesse presenti su Amazon e ancora non in sconto dovranno essere inseriti nella propria lista dei desideri, nella sezione “salva per dopo” o addirittura nel carrello. senza poi procedere subito all’acquisto. L’assistente Alexa terrà sott’occhio proprio quanto di nostro interesse e, nel momento in cui questo rientrerà tra le offerte Black Friday Amazon, ce lo farà sapere.

Il nostro dispositivo Echo o anche l’assistente Alexa presente sullo smartphone potrà dunque notificarci gli sconti che ci interessano, nel primo caso con l’alert visivo giallo, nel secondo con una semplice notifica. Se quanto vogliamo acquistare rientrerà presto o tardi tra le offerte Black Friday Amazon, il ribasso non potrà sfuggirci e dunque bisognerà solo coglierlo al volo, sperando di non incorrere in qualche penuria di scorte.

Il trucco appena indicato sarà molto utile di qui a meno di due giorni. Come già noto, le offerte Black Friday Amazon partiranno nella giornata di venerdì 18 novembre e poi non si concluderanno con la ricorrenza del venerdì nero 25 novembre. Gli sconti proseguiranno ancora per altri tre giorni, ossia fino al pure noto Cyber Monday di lunedì 28 novembre. Con questi appuntamenti si da il via alla lunga stagione dei regali natalizi, sperando di poter contare su ribassi davvero interessanti per tutte le categorie merceologiche.

