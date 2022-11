Gangs of London 2 termina stasera, 16 novembre, con gli ultimi due episodi di stagione, in onda su Sky Atlantic. L’action crime drama inglese è stato creato da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Gangs of London è una produzione Pulse Films in collaborazione con SISTER per Sky Studios ed AMC.

Ecco le anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 2×07, di cui vi riportiamo la sinossi:

Elliot insegue coloro che lo hanno ostacolato ma il suo piano rischia di diventare molto pericoloso. Intanto Shannon continua a mentire alla sua famiglia.

La serata si conclude con l’episodio 2×08, che è il finale di stagione:

Elliot orchestra la resa dei conti, Koba affronta la minaccia piu’ grande, Marion rischia di perdere tutto. Il destino di Londra sta per essere scritto.

La terza stagione di Gangs of London non è ancora stata confermata. Il regista della serie Corin Hardy ha dichiarato che un terzo ciclo di episodi è confermato “al cento per cento”. Tutto sta capire quando. Infatti, la seconda stagione è stata rallentata a causa della pandemia, altrimenti sarebbe uscita già lo scorso anno. Con un po’ di fortuna, i fan di Gangs of London potranno vedere i nuovi episodi a fine 2023.

La seconda stagione ha visto il ritorno nel cast di Ṣọpẹ́ Dìrísù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane. Al loro fianco: ùWaleed Zuaiter (Baghdad Central, The Spy) nei panni di Koba, la rapper francese Jasmine Armando al suo primo ruolo televisivo nei panni di Saba, Fady El-Sayed (Baghdad Central, A Private War) nel ruolo di Faz, Salem Kali (Il profeta, Dealer) nei panni di Basem e Aymen Hamdouchi (SAS: Red Notice, Criminal: UK) in quelli di Hakim.

L’appuntamento con gli ultimi episodi di Gangs of London 2 è per stasera alle 21:15 su Sky Atlantic.

