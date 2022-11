Non conosce sosta lo sviluppo software per il Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che in queste ore è stata avviata la distribuzione del secondo aggiornamento impostato su Android 13 e One UI 5.0. Evidentemente, la fretta nel rendere disponibile il suddetto upgrade ha indotto il colosso coreano a tralasciare momentaneamente il discorso inerente le patch mensili. Quelle che, per intenderci, hanno il compito di migliorare di volta in volta gli standard di sicurezza dei singoli modelli. Così si spiega la diffusione di un firmware così ravvicinata rispetto a quella precedente.

Sta arrivando in Europa il secondo aggiornamento per Samsung Galaxy S21 su One UI 5.0 e Android 13

Basti pensare al fatto che non è trascorsa neppure una settimana dal nostro ultimo report, quando abbiamo annunciato la nuova ondata di rollout qui in Italia, in merito all’aggiornamento con Android 13 per i Samsung Galaxy S21. Quali sono le novità che dobbiamo mettere in evidenza oggi 16 novembre? Come accennato in precedenza, il firmware ha il compito di assicurare agli utenti la patch di novembre, in quanto in buona parte dei Paesi in cui abbiamo avuto modo di toccare One UI 5.0, siamo rimasti fermi a quella di ottobre.

A detta di Sammobile, l’aggiornamento in questione dovrebbe essere disponibile già in una dozzina di mercati europei. Viene fornito con la versione firmware G99xBXXS5DVK1 e non dovrebbe aggiungere ulteriori funzioni rispetto all’upgrade precedente. Cosa comporta questo? Qualora abbiate riscontrato alcuni problemi con la prima versione ufficiale di Android 13 per la serie dei Samsung Galaxy S21, ci sono buone probabilità che non li vediate risolti attraverso la patch di cui vi siamo parlando oggi.