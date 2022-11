A partire dal 13 dicembre 2022 scenderanno in piazza altre rimodulazioni Fastweb, che vanno ad accompagnare quelle che vi avevamo annunciato pochi giorni fa in questo articolo dedicato. Le modifiche unilaterali del contratto oggetto del post odierno riguardano la rete mobile e comportano la sostituzione delle offerte colpite con altre adesso disponibili per i nuovi clienti. Qualcosa del genere era già capitato con le rimodulazioni Fastweb attive dal 1 novembre 2022, con variazioni del prezzo del canone mensili comprese tra 5 cent a 3 euro: stavolta gli aumenti varieranno da 3 a 6 euro al mese, diventando ancora più ingenti.

Non verrà modificato solo il costo del canone mensile, ma, in alcuni casi, anche la quantità di GB disponibili, che aumenteranno in base all’offerta impattata (si potrebbe passare da un minimo di 50GB al mese in più ad un massimo di 300, a seconda del caso). Un’altra rimodulazione Fastweb che di certo non farà piacere agli utenti, ma, a quanto pare, necessaria a detta del gestore telefonico che si è giustificato dicendo che non c’era altro modo per continuare ad offrire un servizio eccellente ed a prova di futuro, garantendo sempre una tecnologia all’avanguardia ed a impatto zero sull’ambiente. Gli utenti colpiti stanno già ricevendo la relativa comunicazione da parte del provider, in fattura, tramite SMS oppure direttamente nella propria area personale MyFastweb.

Non è detto bisogni necessariamente accettare le rimodulazioni Fastweb visto che, volendo, potrete esercitare il diritto di recesso o passare ad altro gestore telefonico senza penali o costi di disattivazione entro il 15 gennaio 2023 inviando una raccomandata A/R all’indirizzo “Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)”, tramite PEC scrivendo a “fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it”, recandosi presso un punto vendita autorizzato, contattando il servizio clienti o su MyFastweb, specificando sempre come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

