In tanti si chiedono quando verranno pagati gli arretrati ai docenti che ne hanno diritto e che, in questi mesi, hanno accumulato per svariate ragioni dei veri e propri credito rispetto a quello che gli spetta. Se in passato ci siamo soffermati sulla categoria soprattutto per la questione bonus riservata alla categoria, come forse qualcuno ricorderà con un articolo del passato, oggi 16 novembre occorre fare il punto della situazione su quello che avverrà nel corso delle prossime settimane. Con chiarimenti annessi per chi non ha ancora messo a fuoco la storia.

Capiamo una volta per tutte quando verranno pagati gli arretrati ai docenti a fine 2022

Per quale ragione occorrono precisazioni in riferimento a chi si chiede quando verranno pagati gli arretrati ai docenti? Il testo dell’accordo economico che è stato firmato in questi giorni è molto chiaro sulle tempistiche. In pratica, gli arretrati non saranno liquidati attraverso il cedolino di dicembre, al contrario di quanto riportato da alcuni di recente. Soprattutto sui social. Il pagamento in questione, infatti, richiedere per forza di cose una gestione a parte e l’appuntamento con ogni probabilità verrà fissato prima di Natale.

Sostanzialmente, NoiPA non potrà emettere gli stipendi prima che si raggiungano determinate scadenze. Lo standardo prevede che la pratica verrà concretizzata con accredito sul conto corrente entro il 15 dicembre. Una volta superato questo step, si potrà procedere con il pagamento degli arretrati ai docenti. Ad oggi, stando alle informazioni disponibili, la timeline dovrebbe essere compresa tra il 16 ed il 23 dicembre, sperando di non andare incontro ad ulteriori imprevisti per coloro che sono interessati.

Ricordiamo che gli arretrati ai docenti oscillano tra 1.500 euro previsti per Infanzia e Primaria con servizio tra zero e 8 anni, fino ad arrivare ad un massimo di 2.400 euro per quelli della secondaria con 35 e più anni di servizio. In rete trovate anche la tabella specifica.