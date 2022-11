Il countdown è ormai giunto al termine: gli attesissimi Mondiali 2022 del Qatar stanno per prendere il via. L’inizio della competizione è in programma domenica 20 novembre, la finalissima, invece, è prevista per il 18 dicembre. Le Nazionali partecipanti e che si sfideranno per la conquista del titolo sono 32, distribuite in otto gironi da quattro squadre; mentre alla fase ad eliminazione diretta accederanno le prime due compagini di ogni raggruppamento. Di seguito gli otto gironi con le relative partecipanti: Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda; Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Galles; Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia; Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia; Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone; Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia; Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun e infine il Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.

Purtroppo, ancora una volta la nostra Italia resterà a guardare i Mondiali dal divano: malgrado ciò, però, lo spettacolo è comunque assicurato per la presenza di tante Nazionali blasonate come la Francia, campione del mondo in carica. Tutto molto bello ed interessante, ma andiamo a scoprire insieme dove sarà possibile vedere la competizione in diretta TV e streaming e dove vedere tutte le partite di Qatar 2022 previste tra metà novembre e metà dicembre. La RAI ha acquisito i diritti televisivi in esclusiva per i Mondiali 2022 ormai alle porte ed i canali che trasmetteranno le partite in diretta TV saranno Rai 1, Rai 2 o Rai Sport.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà utilizzare Rai Play, la piattaforma della RAI disponibile su PC e notebook collegandosi al sito ufficiale o scaricando l’app su tablet e smartphone. Quanto alla visione su DAZN, Sky o Amazon Prime Video, nessuno di questi servizi trasmetterà le partite dei Mondiali 2022 del Qatar, l’acquisizione dei diritti è esclusivamente della Rai.

